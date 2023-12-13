سرايا القدس تعلن قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال في جحر الديك

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، قصف التحشدات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم، سرايا القدس، قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تجمعات العدو شمال مخيم الشاطئ وموقع "ناحل عوز" والتحشدات العسكرية في محاور التقدم شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون”.

وكانت سرايا القدس، أعلنت أن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة في محاور التقدم بحي الشجاعية شرقي غزة، وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح.