جامعة حلوان تعلن الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول .. و الكليات تعلن الجداول .. قنديل : نعمل علي تحقيق الانضباط و توفير ما يلزم للطلاب

رئيس جامعة حلوان : نحرص علي تحقيق الانضباط خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول و توفير ما يلزم للطلاب

كليات جامعة حلوان : بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول نهاية ديسمبر ٢٠٢٣

جامعة حلوان : تعلن الاستعدادات لبدء امتحانات منتصف العام

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انه قد ام التنويه علي مسئولي الكليات بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الاول بإعلان جداول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وانهاء اعمال الصيانة اللازمة فى القاعات لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لآداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط ، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لآداء الامتحانات فى سهولة ويسر.



وتابع انه اكد على ضرورة تحقيق الانضباط فى أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومى لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت.

و كشف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان الكلية قد بدات في اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول حيث من المقرر ان تبدء الامتحانات ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ و تنتهي ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

و تابع عميد كلية العلوم انه تم تقسيم الطلاب علي فترتين خلال امتحانات الفصل الدراسي الاول و توفير كل ما يلزم لهم حرصا علي راحتهم .

و اعلنت الدكتور امل لطفي عميد كلية الحقوق بحلوان انه من المقرر ان تبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول لكافة الفرق الدراسية ٢٣ ديمسبر ٢٠٢٣ و تنتهي نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ .

و اشارت عميد كلية الحقوق انه تجري امتحانات منتصف العام الدراسي وفقا لقواعد المجلس الاعلي للجامعات ، وتابعت ان الكلية قد اوشكت علي الانتهاء من تحهيز اللجان الخاصة بكافة الفرق الدراسية ، و العمل علي توفير ما يلزم من امكانيات لتوفير كافةعملية امتحانية سليمة للطلاب حرصا علي تفوقهم .

وقد اعلنت إدارة جامعة حلوان، انه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة .

ونسرد لطلاب جامعة حلوان مجموعة من المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى و التي يمكن ان تصل عقوباتها للفصل .

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل