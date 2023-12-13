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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد عدم ردها على سؤال "النونو".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل رفقة زوجها

صدى البلد

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان احمد العوضي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي فيسبوك فيديو لهما خلال تواجدهم ف مهرجان وشوشة لعام ٢٠٢٣ و تسألت ياسمين عن وجود النونو  .


 

وتعتاد ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وظهرت ياسمين عبد العزيز ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الزيتى القطيفة. 


 

وتتميز ياسمين عبد العزيز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ياسمين عبد العزيز أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورهم الأخيرة…


 

استبعد الفنان أحمد العوضي إمكانية تعاونه في عمل فني مع ممثلة لديها خلاف مع زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز.


 

وقال أحمد العوضي خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "لحد النهاردة مشوفتش ياسمين عندها خلاف مع حد".


 

وردا على سؤال هل توافق على القيام ببطولة عمل فني أمام ممثلة على خلاف مع ياسمين عبد العزيز، قال أحمد العوضي: "مش هشتغل طبعا، هبدي الشغل على مراتي؟ دي الأصول".

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أحمد العوضى الفنانة ياسمين عبد العزي الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي

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