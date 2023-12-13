عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حرب غزة.. فشل جديد في سياسة بايدن الخارجية

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصبحت بمثابة فشل آخر للبيت الأبيض على صعيد السياسة الخارجية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “الوضع في الشرق الأوسط بمثابة تذكير بأن إدارة بايدن غالبًا ما تصدر قرارات رهيبة في السياسة الخارجية وليست المدافع الموثوق به عن الديمقراطية والحرية كما تدعي".

وأضافت: "لقد أظهرت أمريكا أنها لن تدافع عن القواعد والأعراف الدولية إذا انتهكها أحد أقرب حلفائها”.

نيويورك تايمز : إدارة بايدن تدعم هدف الحرب بالقضاء على حماس

استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على بلدة ياطر جنوبي لبنان

ولفتت إلي أن “واشنطن تواصل دعم إسرائيل بينما تبدي قلقها بشأن الضحايا في غزة”.

بايدن الرئيس الأمريكي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمريكا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

موضوعات متعلقة

شاهد.. كتائب القسام توجه ضربات قوية لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في غزة

مستشار نتنياهو: سندفع أي ثمن مقابل تدمير حماس

ضابط أمريكي كبير يعلن خسارة إسرائيل حرب المعلومات

عزل بايدن .. تحركات جديدة من الكونجرس بشأن الرئيس الأمريكي

ارتفاع قياسي في عدد المساجد بـ روسيا

روسيا تحذر: سنعتبر إقلاع مقاتلات إف-16 من قواعد الناتو مشاركة لأوكرانيا في الحرب

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال في جحر الديك

سنستمر لآخر جندي.. نتنياهو يتحدي المجتمع الدولي ويرفض وقف الحرب على الفلسطينيين

ترشيحاتنا

بعد تجريد فلسطينيين من ملابسهم.. أمريكا تكشف عن تغيير في استراتيجية إسرائيل بغزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطير للغاية ولا يمكن أن يستمر في قيادة الحكومة

تزامنا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.. كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي جديد

وزير الدفاع الإسرائيلي: فقدنا جنودا كثيرين في اشتباكات الشجاعية

بسبب رونالدو .. تريزيجيه على رادار النصر السعودي | وهذا شرط طرابزون

هنية: نرحب بجهود السعودية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا بعض في الفندق.. صور أثارت الجدل لـ بوسي وطليقها هشام ربيع

بعد عدم ردها على سؤال "النونو".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل رفقة زوجها

بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ