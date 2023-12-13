بسبب حرب غزة.. فشل جديد في سياسة بايدن الخارجية

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصبحت بمثابة فشل آخر للبيت الأبيض على صعيد السياسة الخارجية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “الوضع في الشرق الأوسط بمثابة تذكير بأن إدارة بايدن غالبًا ما تصدر قرارات رهيبة في السياسة الخارجية وليست المدافع الموثوق به عن الديمقراطية والحرية كما تدعي".

وأضافت: "لقد أظهرت أمريكا أنها لن تدافع عن القواعد والأعراف الدولية إذا انتهكها أحد أقرب حلفائها”.

ولفتت إلي أن “واشنطن تواصل دعم إسرائيل بينما تبدي قلقها بشأن الضحايا في غزة”.