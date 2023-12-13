بسبب رونالدو .. تريزيجيه على رادار النصر السعودي | وهذا شرط طرابزون

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة " Fanatik" التركية إن نادي النصر يرغب في التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لمزاملة رونالدو في الخط الهجومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر السعودي يرغب في التعاقد مع اللاعب في وجود الأسماء الكبرى أمثال رونالدو وماني وتاليسكا.

واختتمت أن نادي طرابزون سبور سيفكر في بيع اللاعب لنادي النصر السعودي، في حال حصوله على مبلغ مالي كبير، حيث ضم اللاعب بمبلغ 4 مليون دولار من أستون فيلا.

وينتهي عقد تريزيجيه مع النادي التركي في صيف 2026.