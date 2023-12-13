بايدن يكشف عن أكبر تهديد وجودي للبشرية في هذا العصر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن مخرجات قمة "كوب 28" في دبي تقرب العالم خطوة نحو هدف 1.5 درجة.

وأوضح بايدن، أنه “لا يزال أمام العالم الكثير لخفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة”.

ولفت إلي أن “أزمة المناخ هي التهديد الوجودي لهذا العصر”.

وفي وقت سابق، علق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على انتهاء مؤتمر المناخ COP28 والذي أقيم في إكسبو دبي.

وقال بن زايد، عبر صفحته على منصة “إكس”: "في ختام كوب 28، أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسئولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي".

وأضاف رئيس دولة الإمارات: "كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي".