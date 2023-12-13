رسميا| التوافق على البيان الختامي لـCOP28.. وإعلان اتفاق الإمارات للعمل المناخي التاريخي

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 سلطان الجابر، اليوم الأربعاء، التوافق على مضمون البيان الختامي لمؤتمر المناخ الذي يعقد في الإمارات.

وقال الجابر في كلمته في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف COP28، إنه تم التوافق على مضمون البيان الختامي لمؤتمر المناخ.

وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه ممتن للعمل الجماعي الجاد على مدار الأسبوعين الماضيين.

وكما أعلن رئيس مؤتمر الأطراف COP28، عن إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، لافتا إلى أن هذا أول اتفاق في التاريخ يدعوا للتحول التدريجي من الوقود الأحفوري.

كما أقر ممثلو 197 دولة مشاركة في COP28 من حول العالم اتفاق الإمارات للعمل المناخي.

وقال الجابر في كلمته، إن العالم يحتاج إلى إيجاد طريق جديدة، لافتا إلى أن المؤتمر جمع المعنيين كافة من القطاعين الخاص والحكومي والقيادات المدنية والدينية والشبابية والشعوب الأصلية.

وأضاف: "سرنا على طريق طويلة معا خلال فترة وجيزة وعملنا بجد لنحقق مستقبلا أفضل لأطفالنا وكوكبنا".

وأوضح رئيس مؤتمر الأطراف COP28: "وضعنا خطة عمل قوية لنبقى هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وهي خطة يقودها العلم".