رئيس مؤتمر COP-28 ينفي تقارير بشأن إبرام الإمارات صفقات نفطية

نفى سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ "COP 28"، والذي تستضيفه دولة الإمارات هذه السنة، الاتهامات بأن بلاده تخطط لمناقشة اتفاقيات للغاز الطبيعي وصفقات تجارية أخرى خلال اجتماعات مرتبطة بالمؤتمر.

وقال الجابر، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذه الادعاءات كاذبة، وغير حقيقية، وغير صحيحة، وغير دقيقة. وهي محاولة لتقويض عمل رئاسة COP 28".

وتابع الجابر: "سأطرح عليكم سؤالًاً: هل تعتقدون أن الإمارات العربية المتحدة، تحتاج إلى مؤتمر المناخ ، أو إلى رئاسته لإبرام صفقات أو علاقات تجارية".

وأضاف: "أتعهد لكم أنني لم أر قط نقاط المحادثات التي يشيرون إليها، أو أنني استخدمت نقاط الحديث تلك في مناقشاتي".

وكانت شبكة الإذاعة البريطانية الـ بي بي سي أفادت في وقت سابق بأن هناك وثائق إحاطة مسرّبة أُعدت للجابر أظهرت خططاً لمناقشة صفقات وقود أحفوري مع 15 دولة، ومشاريع‎ إماراتية في مجال الطاقة، متعلّقة خصوصاً بشركتَين يرأسهما الجابر وهما "أدنوك" النفطية و"مصدر" للطاقات المتجددة.

وأكد المتحدث باسم مؤتمر "COP 28" لوكالة "رويترز" الإخبارية أن الوثائق "غير دقيقة" و"لم يتم التحقق منها".