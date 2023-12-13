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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نقدم النصائح لإسرائيل لحماية المدنيين في غزة

فلسطين
فلسطين

قال ناثان تك، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من سقوط المدنيين في غزة، ونحن نتحدث مع إسرائيل بدافع الصداقة، وكل حياة هي غالية، ولكن حماية المدنيين في نفس الوقت ضرورة إستراتيجية لإسرائيل.

وأضاف، خلال مداخلة عبر “سكايب” من واشنطن، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس تستغل أيضا المدنيين، وتستخدم المستشفيات، وهو موثق بالصوت والصورة، لكننا سنستمر في مباحثاتنا؛ لحث إسرائيل على حماية أكبر للمدنيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم الفلسطينيين، ونجحت في إقناع إسرائيل بدخول المساعدات للقطاع، كما نجحت في التوصل إلى هدنة، وتصريحات الرئيس جو بايدن لا تعني التدخل في الشأن الإسرائيلي، فإسرائيل من حقها أن تختار قيادتها كما تشاء.

معاناة الفلسطينيين

نوه بأن الولايات المتحدة لا تغض الطرف عن الممارسات ضد الإنسانية، وتستعمل تأثيرها لإدخال المساعدات، ونحاول عدم إطالة أمد الحرب ومعنيون بتخفيف معاناة الفلسطينيين.

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة إسرائيل حماية المدنيين المستشفيات

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