في أقل من ساعة.. استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بسوريا

ذكرت قناة الميادين أنه تم استهداف القاعدة العسكرية الأميركية في حقل كونيكو شمال ديرالزور للمرة الثانية في أقل من ساعة.

وتعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو شرقي دير الزور في وقت سابق لقصف صاروخي.

وكانت الفصائل العراقية اعلنت تبنيها استهداف قاعدتين عسكريتين امريكيتين بالطائرات المسيّرة ردا على الجرائم المرتكبة في غزة.

وكانا قناة الميادين ذكرت بأنه استهداف القوات الأميركية في قاعدتي التنف والركبان في الداخل السوري.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت امس الثلاثاء، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بـ سوريا برشقة صاروخية، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر.

كما، أفادت إذاعة "شام إف إم" نقلاً عن شهود، بأن قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بـ سوريا تعرضت لهجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

كما تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي في محيط حقل الجبسة النفطي جنوب محافظة الحسكة السورية، لقصف براجمات صواريخ متعددة، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل