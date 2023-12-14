مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

أثار مقطع فيديو تحتبس له الأنفاس ليحصد الاف المشاهدات وذلك عبر تطبيق اليوتيوب الكثير من الجد فقد وثق مقطع الفيديو صادم لسائق روسي يدعى إيفجيني شامكو (40 عامًا)، قد نجا من الموت بأعجوبة، وذلك بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل قد أراد أن يترك سيارته ذات الدفع الرباعي بعد اصطدامها بحاجز ضعيف وذلك في جراج متعدد الطوابق، إلا أن السائق قد سقط من ارتفاع قد يصل إلى 40 قدمًا أي أكثر من 12 مترًا، وذلك بسبب تأثير تناوله للكحول.

وقد ظهر السائق في مقطع الفيديو وهو يقود السيارة ، ويسقط على الطريق بالأسفل وقد رصدت كاميرا الجراج لقطات لحظة السقوط المروع، حيث ضربت السيارة الحاجز، ثم قامت بالهبوط بمقدمتها بقوة نحو الأرض،وقد بدت مقدمتها محطمة إلا إن السائق لم يُصَاب في الحادث.