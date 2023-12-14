لما زوجك يدعمك|ناردين فرج: من غيره مكنتش هعرف أخد خطوات في مشواري..فيديو

قالت الفنانة ناردين فرج، إن زوجها كان داعماً لها للغاية في نجاحها الفني، معلقة:" كان في فترة كنت بسافر كتير ، ومش ببقي متواجده في البيت، و هو كان داعم ليا، و من غيره مكنتش هعرف أخد كل الخطوات في مشواري"

ناردين فرج:أبنتي تدرس في أمريكا

وأضافت ناردين فرج خلال لقائها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "ON"، أن لديها أبنتين أحداهما تعيش معاها في مصر، و الأخرى تدرس في أمريكا.



وتابعت ناردين فرج، أن برنامجها في الراديو مع مروان قدري، كان ناجحاً للغاية، و كانت تستمتع به كثيراً، لافتة إلى أنها لم تستطيع بعد أن تختار بين الإذاعة و التمثيل.