عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

حريق معرض ملابس بكفر
حريق معرض ملابس بكفر الشيخ

أظهرت لقطات مصورة متداولة على السوشيال ميديا، للحظة اندلاع حريق في معرض ملابس بوسط مدينة كفر الشيخ.

 

إخماد حريق معرض ملابس في كفر الشيخ.. والمحافظ: لا خسائر بالأرواح

محافظ كفر الشيخ يتفقد المرافق والخدمات بعدد من شوارع المدينة.. صور

ونجحت سيارات الإطفاء في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، دون خسائر بشرية.

 

وعلى الفور انتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الى موقع حريق معرض الملابس لمتابعة عمليات إخماد الحريق وتكثيف عمليات تبريد موقع الحادث بمعرفة قوّات الحماية المدنية بكفرالشيخ، التى تمكنت من إخماد حريق معرض الملابس بوسط عاصمة المحافظة.


وقال محافظ كفرالشيخ، إنه على الفور من وقوع حادث حريق معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف الى موقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من عملية إطفاء الحريق الذي اندلع بمعرض الملابس بوسط عاصمة المحافظة، وأنه لا خسائر في الأرواح، وجارى تكثيف عمليات التبريد لموقع الحادث بمعرفة الحماية المدنية، وحصر الخسائر المادية.
 

حريق كفر الشيخ معرض ملابس اخبار المحافظات محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

ترشيحاتنا

أحدث أسعار نيسان باثفايندر في السعودية

المرافعة في إعادة محاكمة متهم بأحداث المنيب

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع في جنوب لبنان

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

الأونروا تندد بقطع سويسرا التمويل في ظل الأزمة الإنسانية بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لشرقة كادت تقتل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ