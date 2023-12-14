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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعفاء الطلاب ذوي الهمم من آداء الخدمة المجتمعية بـ عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية فيس بوك بعض التعليمات الخاصة بالطلاب ذوي الهمم أو ذاويهم بشان آداء الخدمة المجتمعية الخاصة بمحو الأمية.

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس إلي ان بناءً على قرار مجلس الجامعة بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٣م، بالموافقة على إعفاء الطلاب ذوي الهمم من آداء الخدمة المجتمعية الخاصة بمحو الأمية.

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وناشدت كلية الحقوق جامعة عين شمس الطلاب ذوي الهمم أو ذويهم بسرعة التوجة إلي وحدة محو الأمية بالكلية لتسجيل اسمائهم.

عُقدت ندوة تعريفية لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس  حول برامج الدراسات العليا في جامعة كوين ماري والمنح المقدمة من الجامعة البريطانية العريقة لطلابنا في إطار الشراكة بين الجامعتين.

ياتى ذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس،   الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق، وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الكلية وكلية الحقوق بجامعة كوين ماري البريطانية.

وحضر اللقاء الذي انعقد على تطبيق الزووم ما يربو على مئتي طالب من طلاب الفرق النهائية بالكلية، وطلاب الدراسات العليا وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة، وحاضر في الندوة  كلير بيرك، مديرة مكتب التعاون الدولي بجامعة كوين ماري، وكذلك  سامانتا هيفمان، مسؤولة القبول ببرامج الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة كوين ماري.

واستعرضت المحاضرتان شروط القبول للدراسة، وكيفية إعداد ملف التقدم للقبول بالجامعة وللإجراءات الميسرة وكذلك لتخفيضات المصروفات المقررة لطلاب جامعة عين شمس باعتبار الشراكة بين الجامعتين.

كما أوضحت مداخلة  بيرك أن جامعة كوين ماري خصصت فريقا من العاملين فيها لمساعدة الطلاب المتقدمين من جامعة عين شمس على إعداد ملف التقدم، وذلك من خلال بريد الكتروني خاص، وكذلك جروب للواتساب خاص بالشراكة بين الجامعتين.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس إعفاء الطلاب ذوي الهمم الطلاب ذوي الهمم آداء الخدمة المجتمعية محو الأمية Jobs Education

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