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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألذ وأشهى الوجبات.. طريقة عمل صينية لحم مفروم بالبطاطس والباذنجان

صينية باذنجان وبطاطس
صينية باذنجان وبطاطس باللحم المفروم

 


صينية لحم مفروم بالبطاطس والباذنجان تعد من الوجبات الرئيسية على سفرة الطعام وتتميز بخضار البطاطس والباذنجان، بالإضافة لفوائد مكوناتها لاحتواها على العديد من العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والبروتينات الصحية.

وفيما يلي خطوات عمل صينية البطاطس والباذنجان بالحم المفروم.


طريقة عمل صينية لحم مفروم بالبطاطس والباذنجان:

 

المقادير:

‏-  500 جرام لحم مفروم
‏-  4 بطاطس مقطعة حلقات
‏-  2 باذنجان مقطع حلقات
‏-  2 كوب كريمة طهي
‏-  ½ كوب جبن بارميزان مبشور
‏-  1 بصل مفروم
‏-  ½ ملعقة صغيرة ملح
‏-  ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود


طريقة التحضير:

ضعي مقلاة على حرارة متوسطة وسخني الزيت ثم اقلي الباذنجان والبطاطس وصفيها في طبق .

في مقلاة أخري علي حرارة متوسطة ضعي اللحم حتى يصبح بني اللون .
أضيفي البصل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يطرى .

ضعي علي الخليط الملح والفلفل وقلبي حتى ينضج اللحم .
ضعي البطاطس في صينية الفرن .

وزعي اللحم والبصل فوقها .
ضعي الباذنجان فوق اللحم .
وزعي الكريمة وجبن البارميزان المبشور .

أدخلي الصينية للفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 190 مئوية وقدميها ساخنة .

باذنجان باذنجان باللحمه بارميزان جبنة بارميزان جبنه مبشورة بطاطس وباذنجان باللحم المفروم

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