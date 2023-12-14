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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ 56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبيتين

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس  فعاليات الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2023 والذي تضمن تنفيذ دورتين تدريبيتين، واجتازهما 56 متدربا من جميع المحافظات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ دورتين تدريبتين بالأسبوع الـ18، وهما دورة "تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية" بالتعاون مع ادارة الحوكمة بالوزارة، وأستفاد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، ودورة "ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر" بالتعاون مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، واستفاد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار الاسبوع الثالث والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة للأسبوع القادم، والتي أستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، موضحًا أن الهدف العام لدورات إعادة قادة المستقبل التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات، لافتاً الى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية.

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