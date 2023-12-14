50 ألف دولار وقطعتان كريستال.. القصة الكاملة لخناقة بوسي وهشام ربيع

كشفت مصادر مطلعة على خلافات بوسي وطليقها هشام ربيع تفاصيل مثيرة في واقعة المشاجرة التي نشبت بينهم في القاهرة الجديدة.

القصة الكاملة لـ خلافات بوسي وطليقها هشام ربيع

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من هشام ربيع طليق الفنانة بوسي تضمن تضرره من زوجته بوسي بسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية من الفيلا الخاصة به، حيث ادعى بقيامها بسرقة مبلغ 50 ألف دولار ومصوغات ذهبية منه.

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وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية سابقة بين الطرفين ادعت من خلالها بوسي بوقوع الطلاق الشفهي بينها وبين طليقها هشام ربيع، ثم حضر اليها طليقها في محل إقامتها وقام بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب بدون إحداث إصابات بها، وأحدث بعثرة وتكسير في عدد 2 قطعة كريستال متواجدة على منضدة في الرسيبشن.

وبسؤال بوسي عن الواقعة انكرت الاتهامات الموجهة اليها من طليقها وأنه كان في حالة عدم اتزان حينما حضر اليها، وقام بطلب الدخول وصرحت له الخادمة الخاصة بها بذلك وعقب الدخول تعدى عليها بالسب والقذف والضرب بدون إحداث وإحداث تكسير وبعثرة في قطع كريستالية متواجدة على منضدة واتهمها بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ 50 ألف دولار.

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ومن جانبها قررت جهات التحقيق، صرف رجل الأعمال هشام ربيع، وطليقته المطربة بوسي، من سرايا النيابة؛ بعد واقعة التعدي على المطربة بوسي في التجمع، بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد التصالح في سرايا النيابة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المطربة بوسي ابلغت الأجهزة الأمنية بقيام طليقها بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.