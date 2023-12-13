تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

قررت جهات التحقيق، صرف رجل الأعمال هشام ربيع، وطليقته المطربة بوسي، من سرايا النيابة؛ بعد واقعة التعدي على المطربة بوسي في التجمع، بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد التصالح في سرايا النيابة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المطربة بوسي تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع يفيد بتعدي طليقها عليها داخل فندق شهير في القاهرة الجديدة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن رجل الأعمال اتهم المطربة بوسي بالتعدي عليه بالسب والقذف في أثناء تواجده داخل أحد الفنادق في القاهرة الجديدة.

المطربة بوسي

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من المطرية بوسي، يفيد بتعرضها السب والقذف من طليقها رجل الأعمال هشام ربيع.

وأشارت التحريات، إلى أن رجل الأعمال هشام ربيع، حرر محضرا أيضا، يتهم فيه طليقته المطربة بوسي بالسب والقذف.

وبعرضهما على النيابة؛ أصدرت قرارها السابق، بعد تصالحهما في سرايا النيابة، وصرفهما بضمان محل إقامتهما.