المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة من جديد في تهمة سب وقذف

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الحكم على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

المستشار مرتضى منصور

وحددت النيابة المختصة في السابق، جلسة 25 نوفمبر، لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تلقى حكما بحبسه لمدة 6 أشهر ومطلوب التنفيذ عليه على خلفية اتهامه بـ سب وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.