أستاذ قانون معلوماتي: الاتحاد الأوروبي يضع قواعد للتصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي| فيديو

قالت جيهان الفقيه، أستاذ قانون معلوماتي بالجامعة اللبنانية، إنّ الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة كبيرة، ما يضع تحديات أمام التشريعات والقوانين التي تحاول تنظيمه.

الذكاء الاصطناعي له آثار إيجابية وسلبية على المجتمع

وأضافت الفقيه، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أنّ الاتحاد الأوروبي كان أول من وضع قواعد تنظيمية للذكاء الاصطناعي، حيث أقرها في عام 2023، وتركز هذه القواعد على حماية حقوق الإنسان، ومنع استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة.

وأوضحت أنّ القواعد لن يتم تطبيقها حتى عام 2025، وهو ما قد يكون متأخرًا جدًا، حيث سيستمر الذكاء الاصطناعي في التطور خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أنّ الذكاء الاصطناعي له آثار إيجابية وسلبية على المجتمع. فمن ناحية قد يساعد في تطوير العديد من القطاعات، مثل الطب والهندسة والتعليم، ومن ناحية أخرى، قد يُستخدم في أنشطة ضارة، مثل القرصنة الإلكترونية وتصنيع الأسلحة.

وأكدت ضرورة أن تتطور التشريعات والقوانين لتواكب تطور الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدامه بشكل مسئول وأخلاقي.



