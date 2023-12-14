من غير مشاوير.. المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات والإجراءات اللازمة من أجل استخراج رخصة قيادة فضلا عن الأوراق المطلوبة للحصول علي الرخصة.



شروط استخراج رخصة قيادة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول علي رخصة قيادة تتضمن مايلي :-

- يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عام.

-كما تشمل الشروط ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

- كما يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة.

- كما يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

- تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

- كما يلزم تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

- ومن بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

- كما يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة والتي يجب على الراغبين في الحصول على رخصة القيادة تجهيزها وإحضارها قبل الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها المواطن، وفق مكان سكنه في بطاقة الرقم القومي والتي تتضمن مايلي:-

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.

- إحضار صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.

- نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.

- تشمل المستندات المطلوبة إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.

- يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة

عبر خطوات بسيطة يمكن استخراج بدل فاقد رخصة القيادة عبر منصة مصر الرقمية والتي تشمل مايلي :-

- يتم الدخول لبوابة مصر الرقمية اختيار خدمات المرور.

- تسجيل حساب على الموقع من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

- أما إذا كان لديك حسابا بالفعل، ادخل بياناتك واضغط على زر «تسجيل دخول».

- اختيار أيقونة «دليل الخدمات».

- الضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب، ادفع رسوم شهادة المخالفات.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الآتي «بطاقة الرقم القومي سارية وشهادة مخالفات».

- يجب أن يسدد المتقدم لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة رسوم الخدمة، وموافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- يلزم أن يقوم فاقد الرخصة بالتقدم إلى أقرب مركز شرطة، وتحرير محضر بفقدان الرخصة، ووجود شهادة براءة ذمة سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وليست تصريحًا، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.