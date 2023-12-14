عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير.. المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

رخصة قيادة
رخصة قيادة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات والإجراءات اللازمة من أجل استخراج رخصة قيادة فضلا عن الأوراق المطلوبة للحصول علي الرخصة.


شروط استخراج رخصة قيادة


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول علي رخصة قيادة تتضمن مايلي :-

- يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عام.

-كما تشمل الشروط ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

txt

كيفية استخراج رخصة قيادة إلكترونية في 9 خطوات ؟

txt

كيفية استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

- كما يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة.

- كما يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

- تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

- كما يلزم  تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

- ومن بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

- كما يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة والتي يجب على الراغبين في الحصول على رخصة القيادة تجهيزها وإحضارها قبل الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها المواطن، وفق مكان سكنه في بطاقة الرقم القومي والتي تتضمن مايلي:-

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.

- إحضار صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.

- نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.

- تشمل المستندات المطلوبة إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.

- يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة

عبر خطوات بسيطة يمكن استخراج بدل فاقد رخصة القيادة عبر منصة مصر الرقمية والتي تشمل مايلي :-

- يتم الدخول لبوابة مصر الرقمية  اختيار خدمات المرور.

-  تسجيل حساب على الموقع من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

- أما إذا كان لديك حسابا بالفعل، ادخل بياناتك واضغط على زر «تسجيل دخول».

-  اختيار أيقونة «دليل الخدمات».

- الضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب، ادفع رسوم شهادة المخالفات.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الآتي «بطاقة الرقم القومي سارية وشهادة مخالفات».

- يجب أن يسدد المتقدم لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة رسوم الخدمة، وموافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

كيفية استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

شروط الحصول على رخصة قيادة سيارة بأنواعها المختلفة..؟

- يلزم أن يقوم فاقد الرخصة بالتقدم إلى أقرب مركز شرطة، وتحرير محضر بفقدان الرخصة، ووجود شهادة براءة ذمة سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وليست تصريحًا، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

رخصة قيادة استخراج رخصة قيادة استخراج رخصة قيادة خاصة شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2023 منصة “مصر الرقمية”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

موضوعات متعلقة

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة

شروط الحصول على رخصة قيادة سيارة بأنواعها المختلفة..؟

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية : شهداؤنا في العدوان الإسرائيلي تخطى عددهم الـ18 ألفا

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

اليابان تختبر «سيارة أجرة طائرة».. ومعايير السلامة قيد المناقشة |شاهد

ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع «ميركافا»

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مودرن فيوتشر بالدوري الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ