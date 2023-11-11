كيفية استخراج رخصة قيادة إلكترونية في 9 خطوات ؟

يمكن للأفراد الحصول على رخصة قيادة إلكترونية من خلال الخطوات التالية:
١/ الحصول على شهادة صحية من أي مستشفى حكومي أو خاص معتمد من وزارة الصحة.
٢ / الحصول على شهادة السير والتراخيص من إدارة المرور المحلية.
٣ / التسجيل في منصة وزارة الداخلية لخدمات الترخيص والتسجيل المروري عبر الرابط الإلكتروني المخصص (https://edl.moi.gov.eg/).
٤ / ملء نموذج الطلب على الموقع الإلكتروني وتحميل الوثائق المطلوبة مثل الشهادة الصحية وشهادة السير والتراخيص وصورة شخصية.
٥ / حجز موعد في أحد مراكز التدريب المعتمدة من قبل إدارة المرور لإجراء الاختبارات اللازمة.
٦ / إجتياز الاختبارات النظرية والعملية بنجاح.
٧ / دفع رسوم الحصول على الرخصة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المخصص.
٨ / الحصول على الرخصة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو الاستلام من مكتب إدارة المرور المحلي الخاص بك.
٩ / يجب على المتقدمين الالتزام بالمتطلبات والشروط المحددة من قبل الجهات الحكومية المعنية لضمان حصولهم على الرخصة الإلكترونية بنجاح.