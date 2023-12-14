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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارفعوا الحصار.. نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة

الأونروا في غزة
الأونروا في غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إنه يجب رفع الحصار عن غزة وليس فقط تقديم المساعدات.

وأضاف مسئول الأونروا التابعة للأمم المتحدة :" نحتاج إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في حالة الحرب في غزة".

وأعرب المسئول الأممي أنه ليس هناك منتصر في الحرب الدائرة في غزة.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد 3714 طالبا وإصابة 5700 منذ بداية تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر.

على جانب آخر، قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت الحشود العسكرية في محور التقدم جنوب غرب نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

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