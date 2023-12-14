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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال | الفريق بـ الزي التقليدي أمام اتحاد جدة

صدى البلد

 

اقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واتحاد جدة السعودي،  في العاشرة صباح اليوم الخميس بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.


وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق اتحاد جدة طاقمًا مكونا من القميص الأصفر والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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