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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة المصري البورسعيدي

صدى البلد

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأزرق في مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس بإستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ارتداء فريق الزمالك للزي البديل في لقاء اليوم أمام المصري بسبب ارتداء الفريق البورسعيدي زيه باللون الأبيض.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

نادي الزمالك المصري برج العرب الدوري الممتاز

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