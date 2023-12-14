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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكانك.. عمرو دياب يتصدر التريند بعد الإعلان عن ألبومه الجديد

صدى البلد

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

واحتل عمرو دياب مع اسم ألبومه المركز الأول في قائمة الكلمات الأكثر رواجا، ويعد الألبوم مفاجأة لجمهور عمرو دياب مع اقتراب مطلع عام 2024.

ويمثل ألبوم "مكانك" عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

مفاجأة 2024| عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد «مكانك»

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وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار واعجاب جمهوره.

يذكر أن عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى .

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض والذي يقدم خلاله مجموعه من اغنياته بشكل موسيقي جديد بالتعاون مع أشهر منسقي الموسيقى العالميين.

الألبوم الجديد مهرجان ميدل بيست الرياض عمرو دياب مكانك انغامي

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