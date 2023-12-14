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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار منتظر من بايدن.. إسرائيل تكشف عن أكبر مخاوفها

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تتابع انتقادات الديمقراطيين الأمريكيين بشأن الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، نقلا عن المسئولين، أن “هناك مخاوف من فقدان الدعم الشعبي الأمريكي ومن وقف إدارة بايدن التواصل علنا”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وزعم الرئيس الأمريكي، أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا”.

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وأمس، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلًا عن عسكريين إسرائيليين، بأن ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال.

وحسب “وول ستريت جورنال”، قال عسكريين إسرائيليين: “يتعين علينا القتال بطريقة أكثر أمانًا لجنودنا عبر الدبابات والطائرات”.

وزعموا أن “الجيش الإسرائيلي يقدر أنه قتل أكثر من 350 مسلحًا بالشجاعية”.

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