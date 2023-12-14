ألمانيا تعلن اعتقال 4 من أعضاء حركة حماس

قال المدعي العام الألماني، اليوم الخميس، إن أربعة أعضاء في حركة حماس الفلسطينية اعتقلوا للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.

وتم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم في برلين وآخر في هولندا، بحسب المدعين.

وقال المدعي العام الألماني، ماركو بوشمان، في بيان حول الاعتقالات، إنه في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل، تزايدت الهجمات على اليهود في المؤسسات اليهودية في بلادنا في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف: “لذلك يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان ألا يخشى اليهود في بلادنا على سلامتهم مرة أخرى”.