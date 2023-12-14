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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

يحيى السنوار
يحيى السنوار

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن منشورات متداولة بشأن تقديم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي وضع مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس، حيث تم إسقاط منشورات في قطاع غزة وتعرض أموالا مقابل معلومات حول مكان وجود يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه يتم تداول صور منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أنه يعد سكان غزة بمبلغ 400 ألف دولار مقابل معلومات عن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار؛ و300 ألف دولار مقابل معلومات عن شقيقه، محمد السنوار، الذي يقود اللواء الجنوبي للحركة؛ و200 ألف دولار مقابل معلومات عن رافع سلامة، قائد كتيبة خان يونس التابعة لحماس؛ و100 ألف دولار مقابل معلومات عن محمد ضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ما يمثل مليون دولار تستعد إسرائيل دفعها للقبض على قادة الحركة.

وتحتوي النشرة على رقم هاتف وجهة اتصال على تطبيق المراسلة Telegram، مع وعد الجيش الإسرائيلي بالسرية.

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