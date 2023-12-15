بأقل التكاليف.. طريقة عمل بسكويت الـ10 دقائق

إذا كنتِ تودين تقديم وصفات سريعة وسهلة نقدم لكِ اليوم طريقة عمل بسكــويــت سريع في عشر دقائق.



المكونات:



3 كوب دقيق

كوب سكر بودر

3بيضة

1/2كوب زبدة طرية

1/2كوب زيت بلانك

نصف كوب حليب

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

فانيليا

رشة ملح

كاكاو خام

الطريقة:

في وعاء نضع الزبدة وتُضرب جيداً بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الزيت، ثم نُضيف السكر البودر ونضرب بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يُصبح الخليط لونه كريمي .

نُضيف البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى ، والفانيليا ونضربهم جيداً ، ثم نُضيف الحليب بالتدريج مع الضرب .

نُضيف الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر ورشة الملح ، ونخلط الدقيق جيداً حتى يتجانس مع جميع المكونات .

نشكل البسكوت ، ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة ١٨٠° ، لمدة عشر دقائق تقريباً ، وحتى تأخذ اللون الذهبي وتنضج ، وتترك فى صينية الفرن حتى تهدأ وتبرد ثم ترفع من الصينية وترص فى أطباق .

لعمل بسكوت الشوكولاتة نضع نص كوب كاكاو خام بدلاً من نص كوب دقيق من المقدار ، ونُكمل بنفس المقادير والطريقة .