بأقل التكاليف.. طريقة عمل بسكويت الـ10 دقائق

إذا كنتِ تودين تقديم وصفات سريعة وسهلة نقدم لكِ اليوم طريقة عمل بسكــويــت سريع في عشر دقائق.
المكونات:
3 كوب دقيق
كوب سكر بودر
3بيضة
1/2كوب زبدة طرية
1/2كوب زيت بلانك
نصف كوب حليب
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
فانيليا
رشة ملح
كاكاو خام
الطريقة:
في وعاء نضع الزبدة وتُضرب جيداً بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الزيت، ثم نُضيف السكر البودر ونضرب بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يُصبح الخليط لونه كريمي .
نُضيف البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى ، والفانيليا ونضربهم جيداً ، ثم نُضيف الحليب بالتدريج مع الضرب .
نُضيف الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر ورشة الملح ، ونخلط الدقيق جيداً حتى يتجانس مع جميع المكونات .
نشكل البسكوت ، ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة ١٨٠° ، لمدة عشر دقائق تقريباً ، وحتى تأخذ اللون الذهبي وتنضج ، وتترك فى صينية الفرن حتى تهدأ وتبرد ثم ترفع من الصينية وترص فى أطباق .
لعمل بسكوت الشوكولاتة نضع نص كوب كاكاو خام بدلاً من نص كوب دقيق من المقدار ، ونُكمل بنفس المقادير والطريقة .