المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف القاعدة الأمريكية في الشدادي السورية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأمريكية في الشدادي جنوبي مدينة الحسكة السورية.

وذكرت المقاومة الإسلامية انها تواصل استهداف التواجد الأمريكي في إطار ردها على العدوان المستمر على قطاع غزّة.

وكانت قناة الميادين أعلنت في وقت سابق أنه تم استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو شمال ديرالزور للمرة الثانية في أقل من ساعة.

وتعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو شرقي دير الزور في وقت سابق لقصف صاروخي.

وكانت الفصائل العراقية أعلنت تبنيها استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالطائرات المسيّرة ردا على الجرائم المرتكبة في غزة.

وذكرت قناة الميادين أنه تم استهداف القوات الأمريكية في قاعدتي التنف والركبان في الداخل السوري.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت أمس الثلاثاء، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بـ سوريا برشقة صاروخية، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر.

كما، أفادت إذاعة "شام إف إم" نقلاً عن شهود، بأن قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بـ سوريا تعرضت لهجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

كما تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي بمحيط حقل الجبسة النفطي جنوب محافظة الحسكة السورية، لقصف براجمات صواريخ متعددة، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.