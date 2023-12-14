صعود معظم بورصات الخليج بعد مؤشرات باقتراب التيسير النقدي

أغلقت معظم البورصات في الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، بعد أن أعطى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) مؤشرات على احتمال قرب نهاية دورة التشديد النقدي وبدأ في تبني صياغة تصريحات تميل للتيسير للعام المقبل.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء ورجح رئيسه جيروم باول نهاية قريبة لسياسة التشديد النقدي غير المسبوقة مع انخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، وفق انفيستنج بالعربي.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي إذ أن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.

وزاد المؤشر السعودي 1.2 بالمئة مع قفزة لسهم مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) بلغت 3.6 بالمئة وارتفاع سهم شركة علم 1.9 بالمئة. كما ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو (TADAWUL:2222) 0.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية بفضل سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الدولار بعد تلميح المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي مرتفعا 1.1 بالمئة مدعوما بزيادة 2.3 بالمئة لسهم إعمار العقارية (DFM:EMAR) القيادي و3.3 بالمئة لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.4 بالمئة.