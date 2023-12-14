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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: سنتصدى لأي طرف يحاول عرقلة الانتخابات

ارشيفي
ارشيفي

 
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني أنّ الانتخابات استحقاق دستوري أُقرّ بموجب القانون، وواجب الحكومة إنفاذه، والتصدي لأي طرف يحاول عرقلتها، مشيراً إلى أنّ الاختلافات ممكنة في المجال السياسي، إلّا أنّ التغيير يتمّ من خلال الانتخابات حصراً.

جاء ذلك خلال ترأسه مساء اليوم الخميس، اجتماع اللّجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى يوم الاثنين المقبل، وضمّ الاجتماع الوزراء والقادة والمسؤولين العسكريين والأمنيين.


وبين أن رسالة القوات الأمنية تتجسد من خلال أدائها، ومهامّها في حفظ الأمن والاستقرار".

كما اطلع السوداني، على" الاستعدادات الجارية لإجراء الاقتراع الخاص، حيث جدد توجيهاته بلزوم منع أي تأثير على خيارات المنتسبين الانتخابية، والتأكيد على تأمين أجواء مستقرة وحرة وآمنة في كل أنحاء العراق لإنجاح الانتخابات، مثمناً الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية".

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