جمال سلامة: المجتمع الدولي شريك في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

أكد الدكتور جمال سلامة، عميد كلية العلوم السياسية جامعة قناة السويس، أن نتنياهو لن يحقق أهدافه من العدوان على غزة، مشيرا إلى أنه لن يستطع تحرير الأسرى بعمليات عسكرية.

وقال جمال سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن المجتمع الدولي شريك في حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك ضغط عربي إسلامي لوقف العدوان.

وتابع عميد كلية العلوم السياسية جامعة قناة السويس، أن الحكومات الغربية تكيل بمكيالين في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن إسرائيل دولة إرهابية وتمارس التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.

لمواجهة كافة الاحتمالات

وأشار جمال سلامة إلى أنه لا توجد مقومات للحياة في قطاع غزة، مؤكدا أنه علينا ننشر قواتنا في سيناء لمواجهة كافة الاحتمالات.