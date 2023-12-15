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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول بالزراعة: توريد القمح يبدأ في مايو 2024.. و1600 جنيه سعرا استرشاديا للإردب

القمح
القمح

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ قرار بوضع 1600 جنيه كسعر استرشادي لإردب القمح، وعند تحديد هذا السعر تم الأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية، والأسعار المتداولة في السوق المحلي، وهي سعر ضمان، وفي حال انخفاض الأسعار العالمية عن هذا السعر الحكومة ملتزمة بهذا السعر كحد أدنى. 

حديث حول تحديد أسعار القمح 

وأضاف "عبد المحسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن التوريد يبدأ في مايو 2024 المقبل، والمزارع سيحصل على السعر الأعلى في الأسواق العالمية في توقيت الحصاد، وتم تحريك السعر العام الماضي عدة مرات لضمان توريد القمح، والزيادات وصلت لـ 1500 جنيه بعدما كان 1000 جنيه، واليوم يتم الإعلام بـ 1600 جنيه. 

وتابع، أن وقت الحصاد سيحصل المزارع على السعر الأعلى في الأسواق العالمية، وفي حال انخفاض الأسعار الحد الأدنى سيكون 1600 جنيه لإردب القمح. 

واستكمل، أن الوزارة تأمل أن يصل معدل التوريد لـ 50% فما أكثر خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على زيادة دخل الأسعار وتوفير الخدمات للمزارعين منذ بداية تجهيز الأرض للزراعة، من خلال الآلات الحديثة، والتكلفة، والتقاوي وما إلى ذلك، إذ تم توفير 100% من التقاوي وفقا للخريطة، "المزارع دلوقتي الصنف المناسب للمنطقة موجود في الجمعية الزراعية وأسعار بسعر التكلفة". 

وزارة الزراعة القمح اسعار القمح شريف عامر برنامج يحدث في مصر

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