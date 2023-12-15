بعد قصف غزة.. تفاصيل هدم مواقع يهودية في ألمانيا والدنمارك

اعتقلت ألمانيا والدنمارك، أشخاصا مشتبه فيهم بصلة بحركة حماس في مؤامرة مزعومة لمهاجمة مواقع يهودية أثارت قلق السلطات الأمنية في البلدين، بالتزامن مع قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة المحاصر.

وأعلنت السلطات الألمانية أنه تم اعتقال 4 أشخاص مشتبه فيهم بصلة بحركة حماس بتهمة التخطيط لهجوم يستهدف مواقع يهودية في برلين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بحسب الممثلين القانونيين، كان المشتبه بهم يعتزمون تخزين أسلحة في العاصمة الألمانية لاستخدامها في هذا الهجوم المحتمل. وأشارت التقارير إلى أن الشرطة داهمت عدة شقق ومطعم في برلين قبل إلقاء القبض على المشتبه بهم.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الدنماركية أيضًا اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تحضيرهم لهجوم.

وقال ممثلو الادعاء الألمان إن الأربعة "مرتبطون بشكل وثيق" بالحادث. إلى قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضافت أن أحد الأربعة، ويدعى عبد الحميد آل ع، كان مكلفاً من قبل قيادات حماس في لبنان بتحديد موقع مخزن للأسلحة في أوروبا، كانت الحركة قد أقامته هناك سراً في الماضي.