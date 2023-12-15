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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق أبو الليف وخال أيمن بهجت قمر.. معلومات عن الفنان الراحل عادل أنور

عادل أنور
عادل أنور

كشف الفنان عمرو عبد العزيز معلومات لأول مرة عن الفنان الراحل عادل أنور الذي توفي منذ قليل بشكل مفاجيء، بعدما شارك في دراما رمضان 2023 بمسلسل عملة نادرة. 

وكتب عمرو عبد العزيز:" وفاه الفنان الطيب المحترم الاستاذ عادل انور خال الكاتب ايمن بهجت قمر و شقيق المطرب ابو الليف ..خالص التعازي للأسرة". 

عادل أنور هو ممثل و مؤلف و مخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات و سهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة  وغيرها.

وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”. 

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