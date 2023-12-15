موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره فريق اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الجمعة، في مباراة الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة فى تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، ويبث اللقاء عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC"

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.

