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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة نجم الفريق| أزمة جديدة تضرب الزمالك قبل مباراة ساجرادا

الزمالك
الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر جابر الظهير الأيمن بالفريق.

وقال أسامة فى تصريحات تلفزيونية "أن جابر يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة وهو ما كان سببا في عدم استكمال اللقاء.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي ان اللاعب سيخضع لفحوصات طبية غدا الجمعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري نايل 2023/2024.

ليتوقف رصيد أبناء ميت عقبة عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر، في حين رفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي للمركز الثاني بجدول المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة أمام المصري بالدوري

بهذا يستعد الزمالك لخوض مباراته القادمة والتي ستكون في بطولة كأس الكونفدرالية وتحديدًا أمام ساجرادا الأنجولي.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا بكأس الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا أمام نظيره ساجرداد يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك أمام ساجرادا في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والتي تقام على ملعب 11 نوفمبر في لواندا.

 

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