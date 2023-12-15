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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

مباراة الأهلى واتحاد
مباراة الأهلى واتحاد جدة

مباراة الأهلى واتحاد جدة.. يتساءل الكثير من عشاق وجماهير المارد الأحمر عن القنوات الناقلة لمباراة فريقهم اليوم في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن يواجه فريق اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، نظيره الأهلى المصري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بعد فوز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية.

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موعد مباراة الأهلى واتحاد جدة

مباراة الأهلى واتحاد جدة في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، اليوم الجمعة 15 ديسمبر.

ويحتضن ملعب "الجوهرة المشعة"، مباراة الأهلى واتحاد جدة، حيث تقام البطولة في السعودية في الفترة من 12 حتى 18 ديسمبر.

ويدير مباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة

يتساءل الكثير من جماهير الأهلى عن القنوات الناقلة لمباراة اليوم، خاصة في ظل تردد أنباء عن إذاعة المباراة عبر قناة ssc المفتوحة على النايل سات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إذاعة بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية ssc، كما سيتم بث المباريات بشكل مباشر عبر منصات فيفا الرقمية.

وبالفعل نقلت شبكة القنوات الرياضية السعودية ssc، المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي، إلا أن المباراة تم نقلها عبر القنوات المشفرة.

وفيما يخص مباراة اليوم بين الأهلى واتحاد جدة، تم تداول العديد من الأنباء حول إذاعة المباراة عبر قنوات ssc المفتوحة على النايل سات، على غرار المباريات العربية في مونديال قطر 2023، والتي تم إذاعتها على قنوات بي ان سبورت المفتوحة.

ولم تعلن مجموعة قنوات ssc السعودية، عن إذاعتها مباراة الأهلى واتحاد جدة عبر القنوات المفتوحة، ما يعني إذاعة المباراة عبر القناة المشفرة.

تردد قناة SSC السعودية

وفيما يلي تردد قنوات الرياضية السعودية SSC:

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلى واتحاد جدة 

بخلاف قناة SSC السعودية، من المتوقع نقل مباراة الأهلى واتحاد جدة عبر 3 قنوات مفتوحة، وهي:

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

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