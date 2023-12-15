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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم الجمعة مكتوب ويريح البال.. ردده في ساعة الإجابة

الدعاء
الدعاء

يستحب لكل مسلم أن يردد دعاء يوم الجمعة في هذا اليوم المبارك، الذي هو عيد للمسلمين، ويستجيب الله فيه دعاء عباده المتقين، وفي هذا اليوم ساعة الإجابة لو وافقت دعاء المسلم لاستجيب دعائه.

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة .. من السنة النبوية

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة.. يكتب الرحمة لأبي وأمي وأخي ويؤنسهم بقبورهم

ونرصد في هذا التقرير أبرز ما ورد عن دعاء يوم الجمعة، ومنه:

دعاء يوم الجمعة

اللهم كُن لنا ولا تكن علينا وارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والْطُف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك بحقِّ ما خَفِيَ من ألطافك، ونسألك لطفًا تَهدي به قلوبنا فتفرح بالحق وتحبه وتألفه وترضاه وتثبت عليه، ونسألك لطفًا تصرف به عنَّا ما يؤذينا أو يضرنا يا رب العالمين.

اللهم قنِّعنا بما رزقتنا به، وبارك لنا فيه واخلف علينا بخير يا رب العالمين.

اللهم لا تقطع رجاءنا وبلِّغنا الأماني، وأصلح لنا شأننا كله يا تواب يا رحيم يا رب العالمين.

اللهم إنا نلتمس عونًا منك لنقوم بشكر نعمك، فيا ربنا أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك يا جواد يا كريم يا رب العالمين.

اللهم إنَّا نسألك زيادةً في العلم والدين، وبركةً في العمر والرزق وتوبةً قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وجوازًا على الصراط وخلاصًا من الحساب ونصيبًا وافرًا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان.

اللهم اجبر الكسر وَزِدِ البرَّ واكبت الشر، يا من تزيد في الخلق ما تشاء زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

اللهم اكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبًا توابًا، واغفر لنا واهدنا إلى الخير يا أرحم الراحمين.

اللهم ربنا لك الحمد، أتمم علينا النعمة والفضل والعافية والستر يا أرحم الراحمين.

إلهي كل فرح بغيرك زائل، وكل شُغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، فنسألك يا ربنا سرورًا تملأ به قلوبنا يا ودود يا رب العالمين.

اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل.

ساعة الإجابة يوم الجمعة

روي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

واختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة.

وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.

فضل الصلاة على النبي

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً إِلَّا وَهِيَ تَبْلُغُهُ يَقُولُ له الْمَلَكُ: فُلَانٌ يُصَلِّي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا صَلَاةً "

 

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دعاء يوم الجمعة مكتوب ويريح البال.. ردده في ساعة الإجابة


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