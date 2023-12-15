تحت شعار "مع غزة حتى النصر".. انطلاق مسيرات في صعدة باليمن

أفاد الإعلام اليمني ، اليوم الجمعة، بإنطلاق تظاهرات حاشدة في صعدة ومناطق المرازم وشعارة في مديرية رازح والجرشة في مديرية غمر تحت شعار "مع غزة حتى النصر".

وأكدت مسيرة صعدة في بيان وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الابطال، ولن يهدأ لنا بال مع استمرار جرائم العدو بحقه.

وبارك بيان مسيرة صعدة قرار منع مرور السفن من وإلى الموانئ المحتلة في فلسطين حتى يتم توفير وإدخال الاحتياج الكامل لإخواننا في غزة

ووجه بيان مسيرة صعدة التحية الصادقة المخلصة لرجال الجهاد والرباط المقدس على كل الجبهات والمحاور مع العدو.

وأكد البيان استمرار اليمن في حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والاسرائيلية والشركات الداعمة لها.

ودعا بيان مسيرة صعدة، الشعوب العربية والإسلامية أن يخرجوا عن صمتهم.