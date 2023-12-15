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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سيارة تقدمها العلامة الإيطالية.. فيات سكودو بتجهيزات متنوعة| صور

فيات سكودو
فيات سكودو

كشفت شركة تصنيع السيارات الايطالية العريقة "فيات"، عن أحدث إصداراتها في هذا المجال، وهي النسخة سكودو، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الخدمية، حيث يتم طرحها بقدرات فنية تعتمد على الوقود التقليدي، أو عبر توافرها باصدار كهربائي.

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القدرات الفنية للسيارة فيات سكودو

فيات سكودو

تأتي السيارة فيات سكودو بنسخة كهربائية تعتمد على محرك بقوة 100 كيلووات اي ما يعادل 136 حصانا، مع بطارية سعة 50 أو 75 كيلووات في الساعة، اي مدى سير يصل يتراوح بين 224 و 350 كيلومتر، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات "ديزل تيربو" يمكنه تحقيق قوة تتراوح بين 75 و130 كيلووات اي ما يعادل 102 و177 حصانا.

 

فيات سكودو

تأتي السيارة بنسبة طول تتراوح بين 4960 و 5310 مم، بينما يصل عرض السيارة إلى 1895 مم، وبارتفاع يبلغ 1940 مم، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة وتتسع للعديد من الاغراض، حيث تصل إلى 4020 مم، بينما تظهر خارجيًا بمصابيح حادة الشكل، واضاءة نهارية، مع مفهوم السيارات الخدمية، ووجود جنوط رياضية ذات مظهر هندسي انيق.

فيات سكودو

تضم السيارة فيات سكودو من الداخل مكيف هواء، مع نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، ولوحة عدادات ديجيتال، شاشة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ووسائد هوائية للحماية، ونظام التحذير من مغادرة المسار، وفرامل الخطر، ومانع الانغلاق إلى جانب التوزيع الالكتروني لقوة المكابح.

فيات سكودو
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