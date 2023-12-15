قناة السويس تُعدل رسوم مرور سفن الحاويات وناقلات البترول والكيماويات

أصدرت هيئة قناة السويس 9 منشورات ملاحية تتضمن تعديل التخفيض الممنوح لسفن الحاويات وناقلات الكيماويات ومشتقات الناقلات البترولية مع العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي وسفن بضائع الصب الجاف وناقلات الغاز الطبيعي المسال حتى 30 يونيو 2024.

ووفقًا للمنشورات، قررت الهيئة مد العمل وتعديل المنشور الخاص بمنح تخفيض لسفن الحاويات ليستمر حتى نهاية يونيو المقبل. ويتضمن المنشور السفن القادمة من الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مع تعديل بعض البنود لتمنح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ “بورت كيلانج وما شرقه” تخفيضا قدره 40%.

أما سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ “بورت كيلانج وما شرقه” فتمنح تخفيضًا قدره 60% بجانب منح تخفيض 50% للسفن القادمة من موانئ “كولمبو وما شرقه” حتى ما قبل ميناء بورت كيلانج. هيئة قناة السويس قررت مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف التي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى. كما تم مد العمل بالمنشور “3/2023” والخاص بناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى حتى 30 يونيو 2024.

وتضمن المنشور تعديل تخفيضات ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى العاملة بين الخليج الأمريكي “بدءًا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي” والموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة ومناطق متعددة بالهند وما شرقها من جهة أخرى، لتتراوح بين 25% وحتى 75% من رسوم العبور العادية. كما تم منح ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية “التي تقع شمال ميناء ميامي” من جهة ومناطق متعددة بالهند وما شرقها من جهة أخرى نسب تخفيض بين 25% و35% من رسوم العبور العادية.

وقررت الهيئة مد العمل وتعديل المنشور الخاص بتخفيضات ناقلات البترول بين موانئ الخليج الأمريكي “بدءًا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي” ومنطقة الكاريبي من جهة، ومناطق موانئ الخليج العربي وموانئ غرب شبه القارة الهندية والموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين تخفيضات تتراوح بين 25% إلى 75% من رسوم العبور العادية.

كما تضمن منشور الهيئة منح ناقلات البترول العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية بدءًا من كولومبيا وما جنوبه من جهة، وموانئ آسيا “بدءًا من ميناء كراتشي بباكستان وما شرقه” من جهة أخرى تخفيضًا قدره 75%. ومددت الهيئة العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات المشتقات البترولية “المحملة” مع تعديل بعض البنود وذلك بداية من يناير المقبل وحتى يونيو 2024، حيث تفاوتت من 30% إلى 75% حسب وجهات الرحلات.