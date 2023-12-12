فاقد عينيه وذراعه.. قاهر خط برليف إسماعيل بيومى يدلي بصوته في الإسماعيلية

حرص البطل إسماعيل بيومى، المعروف بـ"قاهر خط برليف"، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد جواد حسني بحي ثان بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المستشار أحمد غنيم، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية.



وفي تصريح خاص، أكد البطل اسماعيل بيومي أهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الرئاسية.

والبطل إسماعيل بيومى هو واحد من أبطال سلاح المهندسين فى الجيش الثالث الميدانى، وهو من المشاركين فى إزالة السد الترابى لخط بارليف، والذى قالت عنه إسرائيل والإعلام الغربى، إنه حائط منيع وسد لا يقهر، لكن الجيش المصرى الباسل، استطاع تحقيق الصعب وأنهى أسطورة إسرائيل، ليقتحم خط بارليف.

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