عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: مواصلة تطوير الطرق بالبداري ضمن الخطة الاستثمارية

تركيب الانترلوك بأسيوط
تركيب الانترلوك بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مركز البداري واصل أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بالشوارع استعدادًا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي 2023/2024 وفقاً للامكانات المتاحة لإضفاء المظهر الحضاري عليها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإدراج مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بكافة المراكز والقرى والمدن ضمن الخطة الاستثمارية لموازنة العام المالي الحالي بعد التأكد من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق للانتهاء منها حتى لا يتم حفر الشوارع مرة أخرى منوها إلى أن ملف رفع كفاءة الطرق يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لإعادة الوجه الحضاري للمراكز والمدن مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لقطاع الرصف والطرق

محافظ أسيوط يعتمد صرف العلاوة التشجيعية لـ 572 موظفا بالديوان العام والمحليات


من جانبه أوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري إنه جاري مواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بنطاق المركز بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط حيث تم المرور على الأعمال برفقه المهندس أسامه أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة والمهندس محمد جمال نائب مدير المشروع وحافظ جلال ورضا خلف نائبا رئيس المركز لمتابعة استكمال وتركيب البلدورات والأنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع بدءًا كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيدًا لأعمال الرصف عقب الانتهاء من تسوية الطريق وفرش تربة رملية وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين لافتًا إلى متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر لتسهيل حركة المرور في الطريق وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط تركيب انترلوك بشوارع أسيوط تركيب انترلوك بشوارع البداري تركيب بلاط الانترلوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعتمد قرارًا بتثبيت 296 موظفًا من العمالة المؤقتة

لمواجهة الأزمات والكوارث.. محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات المراكز للتأكد من جاهزيتها

ترشيحاتنا

7 أسباب تمنع الرزق .. احترس هذه الأخطاء تفعلها تضيق أرزاقك

حجازي أساسي.. تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟.. اعرف رأي الشرع

خطيب الجامع الأزهر: 70% من مساعدات غزة قادمة من مصر

إذا أصابه العسر.. خطيب المسجد الحرام يحذر من 10 أفعال وقت الكرب

قديم ومفبرك.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو عصابة الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ