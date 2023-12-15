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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث | مفاجآت في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الابراشي.. وحكاية عصابة الاطفال

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير المهمة خلال الساعات الماضية كان أبرزها تفاصيل مفاجئة في محاولة سيدة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي وحكاية عصابة الأطفال. 
 

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

 

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في محاولة سيدة الاعتداء على أرملة وائل الابراشي بسلاح ابيض داخل مسكنها في كومبوند شهير بمدينة ٦ أكتوبر.

 

بدء فترة البت في الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة

 

بدأت اليوم الجمعة، فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات، في قرارات اللجان العامة، فى الانتخابات الرئاسية 2025 والتي تستمر حتى غدا السبت. 

 

قديم ومفبرك.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو عصابة الأطفال

 

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابي يستخدم بعض الأطفال في استدراج المواطنين، بزعم مساعدته للأطفال في العودة إلى منازلهم، وذلك بقصد السرقة.

 

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يزعم باستمرار نشاط الجماعة الإرهابية

 

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء بإستمرار نشاط تلك العناصر.

أرملة وائل الإبراشي عصابة الأطفال انتخابات الرئاسة حقيقة فيديو عصابة الأطفال الجماعة الارهابية

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