نشرة الحوادث | مفاجآت في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الابراشي.. وحكاية عصابة الاطفال

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير المهمة خلال الساعات الماضية كان أبرزها تفاصيل مفاجئة في محاولة سيدة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي وحكاية عصابة الأطفال.



تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في محاولة سيدة الاعتداء على أرملة وائل الابراشي بسلاح ابيض داخل مسكنها في كومبوند شهير بمدينة ٦ أكتوبر.

بدأت اليوم الجمعة، فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات، في قرارات اللجان العامة، فى الانتخابات الرئاسية 2025 والتي تستمر حتى غدا السبت.

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابي يستخدم بعض الأطفال في استدراج المواطنين، بزعم مساعدته للأطفال في العودة إلى منازلهم، وذلك بقصد السرقة.

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء بإستمرار نشاط تلك العناصر.