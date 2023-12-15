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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ أشرف وسلمى

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ «أشرف.م 44 عامًا» من محافظة المنوفية، ويعاني من ضعف شديد بالنظر و«سلمي.س 27 عامًا» مطلقة من محافظة الجيزة وتعول طفلًا عمره عامان.


حضر «أشرف.م» و«سلمي.س» إلى مقر «بيت الزكاة والصدقات» وتقدما بطلب للحصول على إعانة عاجلة لمساعدتهم في نفقات الحياة والعلاج.

«بيت الزكاة والصدقات»  يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ«أشرف وسلمى»

 

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023م، أن أحد باحثيه استقبل الحالتين وتسلم الأوراق والتقارير الطبية الدالة على حالة كل منهما، وبعد فحصها من إدارة البحث والعلاج، تبين أن «أشرف.م» يعاني من ضعف شديد بالنظر وزوجته عمرها ٣٠ عامًا، ولديه ثلاثة أبناء أعمارهم 9 سنوات و7 سنوات وعامان يعيشون في منزل مكون من دورين بالطوب مسقوف بالخشب وأرضية المنزل ترابية.

أما «سلمي.س»  فقد تبين أنها مطلَّقة وتبلغ من العمر 27 عامًا وتقيم في شقة والدها وتعول ابنًا عمره عامان ومصدر الدخل لا يتعدى 1000جنيه عبارة عن مساعدة من والدها لعلاج ابنها الذي يعانى من قصور حركي مزمن بسبب ضمور بالمادة البيضاء بالمخ.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» أنه يحرص على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، كما أكَّد على حرصه على إدخال السرور الناس، إعمالًا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «أحبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا».[أخرجه الطبراني في الأوسط].

بيت الزكاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات أموال الزكاة

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