طائرات الاحتلال تلقي منشورات على مواطني كفر شوبا اللبنانية.. والسلطات تنذر بكارثة

ألقت الطائرات الإسرائيلية فوق كفرشوبا اللبناني عدد من المنشورات للتحذير من التّعامل مع حزب الله.

وأشارت بلدية كفرشوبا اللبنانية الي ان المنشورات مقدمةً لتبرير أعمال عدوانية تنوي القيام بها ضدّ أهلنا المدنيين العُزّل الآمنين في منازلهم.

كما أكدت البلدية «خلوَ البلدة من السلاح والعناصر المسلحة والمظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفل».

ولفتت البلدية، في بيان، إلى أن قوات العدو قصفت منذ بداية الأعمال الحربية أربعة منازل يسكنها مدنيون ولا وجود فيها لأي سلاح أو مسلحين».

واتمت البلدية بيانها بمطالبة الحكومة والدول التي لديها قوات في «اليونيفيل» بالتّدخل لـ«لجمِ النّوايا العدوانية التي يُمهّد لها العدو بحقّ كفرشوبا وأبنائها».