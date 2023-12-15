عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تلقي منشورات على مواطني كفر شوبا اللبنانية.. والسلطات تنذر بكارثة

ارشيفي
ارشيفي

ألقت الطائرات الإسرائيلية فوق كفرشوبا اللبناني عدد من المنشورات للتحذير من التّعامل مع حزب الله.

وأشارت بلدية كفرشوبا اللبنانية الي ان المنشورات مقدمةً لتبرير أعمال عدوانية تنوي القيام بها ضدّ أهلنا المدنيين العُزّل الآمنين في منازلهم.

كما أكدت البلدية «خلوَ البلدة من السلاح والعناصر المسلحة والمظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفل».

ولفتت البلدية، في بيان، إلى أن قوات العدو قصفت منذ بداية الأعمال الحربية أربعة منازل يسكنها مدنيون ولا وجود فيها لأي سلاح أو مسلحين».

واتمت البلدية بيانها بمطالبة الحكومة والدول التي لديها قوات في «اليونيفيل» بالتّدخل لـ«لجمِ النّوايا العدوانية التي يُمهّد لها العدو بحقّ كفرشوبا وأبنائها».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

اختناق 4 طالبات بجامعة سوهاج بسبب سخان المدينة.. القصة الكاملة

يبدأ غدًا.. اعرف شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

الصحة الفلسطينية: 18987 شهيدا في قطاع غزة والضفة الغربية

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للاندية

قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة.. ياسمين عز توجه نصائح للتعامل مع الفرعون الأهلاوي

"الوطنية للانتخابات": لم نتلق أية طعون من مرشحي الرئاسة على عملية الاقتراع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

أكثر الأشخاص عرضة للمعاناة من الأرق.. هل أنت منهم؟

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

فيديو

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ