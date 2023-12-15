تعليق الاتحاد الدولي للصحفيين على استهداف قوات الاحتلال مراسل ومصور الجزيرة بغزة

قال الاتحاد الدولي للصحفيين، في نبأ عاجل نقلته العربية، اليوم الجمعة: “نشعر بصدمة شديدة إزاء إصابة وائل الدحدوح وزميله المصور سامر أبو دقة”.

أصيب الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة، إن المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، مصاب ومحاصر داخل مدرسة حيفا، ولم يُنقل للمستشفى بعد.

وأعلنت حركة "كتائب القسام"، في وقت سابق من اليوم، تفجير منزل بالعبوات الناسفة تحصن فيه جنود الاحتلال شرقي خان يونس، مؤكدة “أوقعناهم بين قتيل وجريح”.

وأصيب 10 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 6 منهم بحالة حرجة.

وقبل قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة جندي خلال القتال هذا الصباح في جنوب قطاع غزة، ليصل عدد القتلى من القوات في الهجوم البري ضد حماس إلى 118.